Zelzate organiseert energieproject: “Woning isoleren, betekent investeren in de toekomst en besparen op de factuur”

Zelzate vervangt ‘omslachti­ge’ gele doos door noodstic­ker: “Informatie was vaak niet up-to-da­te en medicatie soms vervallen”

De gemeente Zelzate heeft een exclusieve noodsticker ontworpen om kwetsbare inwoners in noodsituaties sneller te hulp te kunnen schieten. De sticker plakt men op de achterkant van de voordeur en bevat belangrijke informatie over de hulpbehoevende. De noodsticker is een alternatief voor de meer omslachtige gele doos. “Die ligt in de koelkast en is niet altijd meteen te vinden. Zo kan belangrijke tijd verloren gaan", aldus schepen voor Senioren Isabel Dellaert (Vooruit).