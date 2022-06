Zelzate optimistisch over taxshift bij multinationals: “Onze advocaten zijn formeel dat we de zaak zullen winnen”

Veel lachende gezichten bij het Zelzaatse gemeentebestuur vrijdagnamiddag in Brussel. Daar behandelde De Raad van State er de ‘taxshift’ die de gemeente wil invoeren voor enkele grote bedrijven. Achttien grote en multinationale bedrijven groter dan 5.000 vierkante meter zouden gezamenlijk dan 487.000 euro meer bijdragen. Volgens schepen Steven De Vuyst (PVDA) is het zo goed als zeker dat de gemeente aan het langste eind trekt. “De auditeur van de Raad van State adviseerde ons eerder gunstig over het Zelzaatse belastingreglement, en dat advies wordt doorgaans gevolgd. Bovendien had de verdediging niet gereageerd op dat verslag en dat is toch ietwat nalatig. Het betoog van de tegenpartij was erg zwak. Onze advocaten zijn formeel dat we de zaak zullen winnen. De uitspraak volgt in de zomervakantie.”