Zelzate maakt zich op voor vijf dagen Katse Feesten met 10.000 bezoekers: “Succesformule? Kritisch zijn voor eigen organisatie en programmatie”

Verkeers­maat­re­ge­len tijdens Katteker­mis: knip in Assenedesteenweg

Van vrijdag 4 tot en met dinsdag 8 augustus 2023 is het opnieuw feest in wijk De Katte in Zelzate met Kattekermis langs de Assenedesteenweg en in de Denderdreve en met de Katse Feesten op het scoutsterrein van de Scouts en Gidsen Vuurtorengroep. Om al deze festiviteiten in goede banen te leiden, zijn er enkele belangrijke verkeersmaatregelen genomen.