Zelzate kan zondag feesten op straat

Gent / Zelzate Verdieping van het Kanaal Gent-Terneuzen en Zelzatetun­nel nog niet voor meteen. “Van groot belang voor het economisch toekomst­per­spec­tief van de haven van Gent

De nieuwe, langverwachte grote zeesluis in Terneuzen zal in 2023 klaar zijn. Dankzij die constructie kunnen er op termijn grotere zeeschepen tot aan de Gentse haven varen, via het kanaal Gent-Terneuzen. Toch staat een volledige verdieping of verbreding van dat kanaal nog steeds niet op de agenda, zo blijkt uit info die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg.

6 september