Zelzate houdt stille wake uit solidariteit met Oekraïne: “Belangrijk om als gemeenschap signaal te geven”

De wake was een initiatief van het nieuwe organisatiecomité OoWé in samenwerking met de gemeente en de cultuurraad. “We vonden dat we als gemeenschap een signaal moesten geven. Dit raakt iedereen in Zelzate”, zegt Kevin De Decker van het organisatiecomité. Dat signaal kwam ondanks de ingetogen bijeenkomst meer dan over. Er werden gedichten voorgelezen en accordeonist Rony Verbiest zorgde voor een passende muzikale omkadering. Vooraf had de gemeente opgeroepen om een lichtje mee te brengen. Dat allemaal samen zorgde voor een krachtige en sfeervolle oproep voor een wereld zonder oorlog en meer verdraagzaamheid. Burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) sprak de menigte ook even toe. “Ik kreeg vandaag de vraag wat zo’n stille wake uithaalt? Alsof Poetin onder de indruk is van poëzie en muziek in een park in Zelzate. Mijn antwoord is duidelijk: dit haalt wel degelijk iets uit. Onze gemeenschap geeft vandaag een duidelijk signaal, over heel de wereld worden vandaag signalen gegeven. Inwoners van onze gemeente zijn dagelijks in de weer voor de mensen uit Oekraïne. Sommigen gaan mensen ophalen aan de grens, anderen verzamelen spullen. Het is dat soort solidariteit die uiteindelijk ook zal overwinnen.”