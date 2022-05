Zelzate bant wegwerpbekers op evenementen

Het lokale bestuur werkte daarom een regeling uit om Zelzaatse verenigingen en adviesraden herbruikbare bekers te laten ontlenen via IDM zoals vandaag het geval is, met een maximum van 1.500 bekers. Wie meer dan 1.500 bekers wenst te ontlenen, zal daarvoor via IDM, via de afgesloten raamovereenkomst bij firma Goodless, een groot gamma aan bekers kunnen ontlenen. Men kan de bekers zelf ophalen, of men kan ze laten leveren en weer laten ophalen. De bekers zijn gratis te ontlenen, enkel de was- en transportkost worden in rekening gebracht.