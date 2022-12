Woning volledig uitgebrand in Heidelaan, bewoners kunnen zich in veiligheid brengen

De brand ontstond maandagavond omstreeks 18.45 uur in een bungalow in de Heidelaan te Zelzate. Hoe de brand is ontstaan is, is voorlopig nog onduidelijk. De bewoonster had op het moment van de brand enkele bezoekers over de vloer. Toen ze de vlammen opmerkten, brachten ze zichzelf in veiligheid, waarna de hulpdiensten verwittigd werden.