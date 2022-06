Winnende klassen Jeugdboekenmaand 2022 bekend

Meetjesland/Deinze Vijf tips voor een uitstapje in Meetjes­land en Deinze: van voetbal­beurs, over volksliede­ren op accordeon, tot de Low Impact Man

We staan voor een warm lenteweekend, en dat vraagt om leuke activiteiten. Wij sommen er alvast vijf op uit het Meetjesland en de streek rond Deinze. Van een beurs voor liefhebbers van wielrennen en voetbal in Eeklo tot een natuurwandeling in Deinze. Ontdek hier onze weekendtips.

13 mei