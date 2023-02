Willemsfonds haalt New Orleans Night Owls naar Zelzate

NONO is een begrip in de Jazzwereld. De band rond trompettist Joris De Cock bestaat al sinds 1989. Tijdens zijn 15 reizen naar New Orleans speelde hij in belangrijkste clubs spelen en opnemen. Bovendien speelden ze vier concerten op het gerenommeerde Heritage en Jazz festival. “Ze zijn steeds graag geziene muzikale gasten in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, waar Joris trouwens al tweemaal ereburger werd in New Orleans”, zegt voorzitter van het Willemsfonds Andy Standaert. “Ik ben dan ook enorm vereerd dat ze in Zelzate komen spelen.”