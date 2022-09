Wielercommentator Renaat Schotte geeft lezing in gemeentehuis

Wielerfans zullen Renaat Schotte kennen als wielercommentator voor Sporza/VRT. Daarnaast is hij procycling columnist en auteur van het boek ‘Wielerman: In de kop van de koers’. Dat Renaat iets van koers kent, is duidelijk. Hij versloeg ter plaatse 23 keer de Tour, 21 keer de Giro en 2 keer de Vuelta. Renaat Schotte zal het niet enkel hebben over zijn ervaringen als wielercommentator, maar ook over de koers dicht bij Zelzate. Zo is er Lotte Kopecky, inwoonster van buurgemeente Assenede, die hoge ogen gooit in het vrouwenwielrennen. Hij duikt ook de geschiedenis in met Omer de Bruycker. Deze Zelzatenaar scheerde hoge toppen als professioneel pistier in de periode 1930-1947.