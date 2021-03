Wie stuurt jarige Diano (12) een kaartje? “Zondag reed er een auto in ons huis en Diano is nog wat onder de indruk. Door corona is het sowieso al een feestje in mineur”

ZelzateAfgelopen zondag boorde een wagen zich in de woning van Sandra Van Hecke en Andy Heijens. Vrijdag viert hun zoon Diano zijn twaalfde verjaardag. Maar dat wordt niet de verjaardag waarop hij gerekend had. “Er is corona, maar Diano is ook nog heel erg onder de inruk van het ongeval”, zegt zijn mama Sandra. Om het toch nog een beetje een fijne dag te maken roept Sandra op om haar zoon vrijdag een kaartje te sturen.

Sandra is nog altijd niet bekomen van afgelopen zondag. De knal van de wagen die zich in de gevel van hun nieuwe woning langs de Assenedesteenweg boorde, zindert nog altijd na. “Met ons gaat het wel, maar ik heb al heel veel gedacht aan die twee jonge mensen. Ik vraag me constant af hoe het met hen gaat.”

Ondertussen is al het puin van zondag opgeruimd. De gevel van het huis van Sandra en Andy is gestut en de ramen zijn vervangen door houten panelen. Het normale leven keert dan ook stilaan terug ten huize Heijens-Van Hecke. Vrijdag staat er zelfs een verjaardag op de agenda. “Onze zoon Diano wordt 12. Normaal zou het een groot feest zijn, maar door corona kan dat natuurlijk niet. Met de gebeurtenissen van afgelopen zondag in gedachten is het al helemaal in mineur. Diano is nog steeds een beetje onder de indruk.”

Daarom lanceert zijn mama via sociale media een oproep om verjaardagskaartjes te sturen. “Het was eigenlijk een ideetje van zijn mémé. Heel wat mensen in de buurt hadden al een kaartje binnen gestoken, daarom leek het ons een leuk idee om een oproep te lanceren om kaartjes te sturen. Op die manier wordt zijn twaalfde verjaardag toch nog speciaal. We willen iedereen die een kaartje stuurt nu alvast van harte bedanken.”

Wie ook een kaartje wil sturen, adresseert dat aan Diano Heijens, Assenedesteenweg 160, 9060 Zelzate. Zelzatenaren kunnen ook gewoon een kaartje in de brievenbus steken.