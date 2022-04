Werken aan Zelzatebrug duren langer dan gepland

VOETBAL TWEEDE NATIONALE A Roy Broeckaert staat met Zelzate voor verplaat­sing naar Wetteren: “We proberen er het maximum uit te halen”

KVV Zelzate speelt op zaterdagavond in Wetteren. De fusieclub is nog steeds in de race voor de derdeperiodetitel, maar daar is Roy Broeckaert (27) niet mee bezig. Al wil hij in het Maurice De Kerpel-stadion wel graag de drie punten pakken.

4 april