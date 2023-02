Weer volop carnaval met bal, stoet en meer

Assenede Hellende gevel, verborgen stookolie­tank en rottende balk zorgen voor vertraging van restaura­tie oude gemeente­huis: “Mikken op het voorjaar van 2024"

In 2023 mag elke Asseneedse deelgemeente zich aan één groot project verwachten. In Boekhoute transformeert men de kerk in een kinderopvang en ontmoetingsruimte, in Bassevelde wordt het voetbalcomplex een sport- en recreatiesite en in Oosteeklo zijn grote rioleringswerken op komst. In Assenede staat de langverwachte restauratie van het oude gemeentehuis op de planning, maar onvoorziene complicaties zorgen voor vertraging. “We mikken daarom op het voorjaar van 2024.”

29 januari