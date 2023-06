WEER. Kans op helder weer vanochtend in Zelzate

Voortaan nog maar 70 kilometer per uur door Zelzatetun­nel: “Tijdelijke maatregel uit veiligheid”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal vanaf vrijdag 23 juni de maximum toegelaten snelheid in de Zelzatetunnel (E34) verlagen van 90 naar 70 kilometer per uur. Het neemt deze maatregel omdat het wegdek in de tunnel en op de toeritten in slechte staat is.