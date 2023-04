WEER. Kans op helder weer in Zelzate vanochtend

Terneuzen strijdt nog voor de titel, HVV’24 haakt af

De titelaspiraties van HVV’24 In de derde klasse zondag kunnen in de koelkast. Na de nederlaag op eigen veld tegen concurrent Groen Wit, is de achterstand op koploper Terneuzen nu vier punten. Die ploeg deed wat het moest doen, winnen van Schijf.