WEER. Kans op helder weer in Zelzate vanochtend

“Hij weet meer dan hij vertelt, maar dat kunnen we niet bewijzen”: man gaat vrijuit nadat drugdealer met zijn wagen 3,5 kilo cannabis vervoert

De speurders konden bijna alle puzzelstukjes in elkaar leggen, maar de betrokkenheid van een Nederlandse man bij het transporteren van drugs konden ze niet bewijzen. Hij had zijn wagen nochtans uitgeleend aan zijn drugdealer, die na een spectaculaire achtervolging met de wagen uiteindelijk crashte aan het kerkhof in Zelzate. “Van de inzittenden was geen spoor, maar op de achterbank lag wel nog 3,5 kilogram cannabis.”