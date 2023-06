WEER. Helder weer in Zelzate vanochtend

Chauffeur (67) rijdt man aan die hem verhindert door rommel­markt te rijden: “Ik wilde eigenlijk achteruit­rij­den”

Een zestiger die een man aanreed die hem wilde verhinderen een afgezette straat in te rijden waar een evenement gaan was, riskeert een werkstraf. De beklaagde ontkent nochtans alle feiten die hem ten laste worden gelegd en zegt dat het over een ongeluk gaat.