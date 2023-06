WEER. Helder weer in Zelzate vanochtend

Natuurlief­heb­ber Robert De Lust krijgt herden­kings­plek aan de Grote Geul: “Eén van zijn lievelings­plek­ken”

In oktober 2020 overleed Robert De Lust, in en rond Assenede bekend als onderwijzer, directeur op de gemeentelijke basisschool en oprichter van Natuurpunt Meetjeslandse Kreken. Die laatste zorgde drie jaar na zijn dood voor een passend eerbetoon door een herdenkingsplek in te richten aan de Grote Geul, één van de lievelingsplekken van Robert.