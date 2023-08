Waikiki Paradise opent opnieuw deuren in zandbak gemeentepark

Wie is ‘Pol de Pooier’, die in Zelzate werd doodgescho­ten? “Rijke casanova, met verkrach­ting op strafblad”

De man die woensdagavond werd doodgeschoten in het Oost-Vlaamse Zelzate is geen onbekend figuur in de gemeente. Onder zijn bijnaam ‘Pol de Pooier’ (53) verwierf de flamboyante casanova in de jaren 80 zijn faam in de Gentse prostitutiebuurt. Het is daar ook dat hij voor het eerst in contact komt met de familie Bombello, die er op dat moment de plak zwaait. L., de zus van ‘Pol’, leert via de samenwerking J. Bombello kennen. Dat die relatie uiteindelijk zou leiden tot een dodelijke schietpartij, had niemand durven denken. Maar wie greep het wapen uit de auto en haalde de trekker drie keer over?