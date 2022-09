Vzw Lichtpunt is duurzame held tijdens de Week van de Duurzame Gemeente

ZelzateDe week van 18 tot 25 september staat in teken van de Duurzame Gemeente. Gemeente. Tijdens die week worden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de kijker gezet en zet men een lokale duurzame held in de bloemetjes. Ook Zelzate doet hieraan mee en koos dit jaar vzw Lichtpunt als lokale duurzame held.

Het thema van dit jaar is ‘Leave no one behind/laat niemand achter’. Het staat voor het engagement dat alle VN-lidstaten nemen om armoede uit te roeien en om een einde te maken aan discriminatie en uitsluiting. Zo moeten ook de meest kwetsbare groepen in onze samenleving alle kansen krijgen om te kunnen genieten van sociale, economische en ecologische vooruitgang.

“Vzw Lichtpunt past perfect in dit plaatje”, zegt Steven De Vuyst, schepen voor ontwikkelingssamenwerking. “Lichtpunt zet zich in om mensen samen te brengen, te helpen en te ondersteunen zodat ze voor zichzelf een betere toekomst kunnen uitbouwen. Ze doen dit aan de hand van een voedselbedeling tweemaal per maand en een tweedehandswinkel die voor iedereen toegankelijk is. Via Rap op Stap bieden ze zeer laagdrempelig vakanties aan voor mensen met een beperkt budget.”

Voorzitter van Lichtpunt, Lucien Van de Velde leidt samen met een aantal vrijwilligers de vzw in goede banen. “We zijn blij met de erkenning als lokale duurzame held omdat we met Lichtpunt het verschil kunnen maken voor veel mensen die in armoede of rond de armoedegrens leven. Het is een steuntje in de rug van de vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om de ontbrekende noden van vele mensen te ondersteunen.”

