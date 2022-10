Vrouwenbeweging ‘Marianne’ organiseert vrouwenverwendag

Meetjesland/Deinze Van 150 bodybuil­ders tot kunst en poëzie over de Leie: dit zijn onze weekend­tips voor Deinze en het Meetjes­land

Nog geen plannen voor het weekend van 22 en 23 oktober? Dan kan je uit onze lijst met weekendtips misschien wat inspiratie halen. Op zondag kan je in zaal De Brielpoort in Deinze terecht voor het Belgisch kampioenschap bodybuilding, maar ook in het Meetjesland valt heel wat te beleven, gaande van kermisfeesten in de wijk ‘t Meuleken in Boekhoute tot Circus Pipo in Maldegem.

21 oktober