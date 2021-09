Vrienden vissen dode slang van vier meter uit kanaal Gent-Terneuzen

Gent Concert­zaal, restaurant, overdekt plein, vergaderza­len en een dakterras: ruwbouw Wintercir­cus zo goed als klaar, stad zoekt een uitbater

10 september Decennialang was het een stadskanker, maar nu is het Wintercircus Mahy bijna klaar voor een vierde leven. De ondergrondse pop- en rockzaal voor 550 mensen wordt ongetwijfeld een trekpleister, net als het overdekte plein en de horecazaken. De aannemer is er ook in geslaagd om dit oude gebouw CO2-neutraal te maken. In januari is de ruwbouw af, eind volgend jaar gaat het Wintercircus open. Een eerste inkijk.