Verschillende verkeersdrempels komen omhoog door hitte

Nacompetitie 4de/5de klasse Degradatie voor Koewacht, alleen Vogelwaar­de blijft jagen

In de strijd voor nacompetitievoetbal tussen de vierde en vijfde klasse op zondag, blijft alleen Vogelwaarde nog meedoen. De ploeg won in de slotminuut met 1-2 van PCP. Koewacht degradeerde na een nederlaag tegen Meto (0-4), maar was volgens trainer Jorden Takiddine voetballend beter. Bij IJzendijke ontbraken er zestien selectiespelers tegen OVV’67. Daar werd het 0-3.