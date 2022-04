Vermeylenfonds haalt Hendrik Vos naar ’t Klooster

“We zijn zeer verheugd er in geslaagd te zijn Hendrik Vos naar Zelzate te kunnen halen”, zegt Winnie Van de Weyer, voorzitter van het August Vermeylenfonds. Burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) kijkt er ook naar uit. “Onze gemeente is al bijna 70 jaar verbroederd met gemeenten in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland. Grondlegger van deze samenwerking was socialistisch voorman Jozef Chalmet, grootvader van ons bestuurslid Isabel Dellaert. Europa staat vandaag voor grote uitdagingen. De crisissen volgen elkaar in ijltempo op. Denk maar aan vluchtelingen, corona, energieprijzen en nu helaas ook de oorlog in Oekraïne. Wie anders dan politicoloog Hendrik Vos is de geknipte persoon om ons daarover meer te komen vertellen en hierover met het aanwezig publiek in dialoog te gaan.”