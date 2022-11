Verkeerschaos op R4 in Zelzate: vrachtwagen dwars over rijbaan omdat wielen geblokkeerd zijn

“Dat zorgt voor heel wat verkeershinder, want de rijbaan in beide richtingen is volledig versperd", zegt Koen Van Poucke, korpschef van de politiezone regio Puyenbroeck. “Het gaat om een Pools voertuig. De enige oplossing is om enkele onderdelen te vervangen. Dat wordt nu zo snel mogelijk in orde gebracht, maar een exacte timing kunnen we niet geven.” Het verkeer vanuit Gent moet de R4 verlaten en zich begeven op de E34 richting Zelzatetunnel. Richting Gent moet het verkeer aan de Rijkswachtlaan draaien en via de Zelzatebrug de E34 in Zelzate-Oost oprijden.