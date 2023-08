Verdachte van dodelijke schietpartij in Zelzate blijft nog zeker maand in de cel

“Voor mij de dame blanche met een sausje van stout, a.u.b.”: in Hopspot proef je de bieren van Brouwerij Van Steenberge in bijna elk gerecht

Volgende week dinsdag openen de deuren van brasserie ‘Hopspot’ in de Vaartstraat-West in Ertvelde. Het nieuwe restaurant ligt volledig in de lijn van het gelijknamige bierbelevingsconcept dat vorige maand de deuren opende. Zo vind je in een overgroot deel van de gerechten de bieren van Brouwerij Van Steenberge terug. Maar ook zich liever onthoudt van alcohol, hoeft dit restaurantbezoek niet af te slaan. “Alle alcohol wordt verdampt tijdens het bereidingsproces, waardoor enkel de aroma’s van het bier overblijven”