“Van meet af aan wereldvreemd plan”: dan toch geen grootschalige onteigeningen in Zelzate na duizenden bezwaarschriften

Inwoners van verschillende Zelzaatse straten kunnen weer op beide oren slapen: het plan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' is naar de vuilnisbak verwezen. Dat plan wilde de open ruimte in Oost-Vlaanderen duurzamer inrichten, maar om dat te realiseren zou er eerst een groot aantal huizen onteigend moeten worden. Door het gebrek aan draagvlak en de vele negatieve reacties trekt Provincie Oost-Vlaanderen het plan in. “Jammer dat de communicatie rond de plannen voor veel onnodige onrust hebben gezorgd.”