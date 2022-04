Ultiem eerbetoon voor plots overleden juf Evy (43): “Waar je ook bent, waar je ook fladdert… deze leescaravan staat er speciaal voor jou”

Maldegem RESTOTIP: Bistro Maurice in Maldegem: “Ontbijten als een koning”

Bistro Maurice in Donk (Maldegem) vecht zich stilaan een plaats tussen de populaire adresjes in de regio. Vooral de ontbijtformules zijn er de laatste tijd zeer in trek. Die wilden wij wel eens gaan testen. Meer restotips uit het Meetjesland vind je hier.

19 maart