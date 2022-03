Uitgebreide shuttledienst verbindt Zelzate West en Oost tijdens werken aan Zelzatebrug

Zelzate Groen licht voor verkave­ling voetbalvel­den Verbroede­ring­slaan, sportcom­plex Zelzate-Zuid opnieuw stapje dichter

De bestendige deputatie van de provincie zet het licht op groen voor de bouw van een nieuwe wijk met 200 woningen op de huidige voetbalvelden in de Verbroederingslaan. De goedkeuring is meteen ook goed nieuws voor voetbalclub KVV Zelzate, die zo de realisatie van een nieuw voetbalcomplex in het koppelingsgebied Zelzate-Zuid een stap dichterbij ziet komen.

28 maart