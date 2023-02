Turkse gemeenschap bakt hele dag Turkse pizza’s ten voordele van slachtoffers aardbeving

Meetjesland Fitnessen in de Meetjes­land­se natuur: help planten, knotten, snoeien en maak de natuur klaar voor de lente

Dit weekend en nog tot half maart gaat Natuurpunt in het Meetjesland op zoek naar helpende handen om de natuur klaar te maken voor de lente. Wie wil kan mee planten, snoeien en knotten. “Noem het gerust fitnessen in de natuur”, klinkt het. Dit is waar jij kan helpen.

