Turkse gemeenschap bakt 2.500 Turkse pizza's ten voordele van slachtoffers aardbeving: “Op solidariteit staat geen nationaliteit, helft van de opbrengsten doneren we aan Syrië”

ZelzateDe Turkse Gemeenschap in Zelzate was donderdagavond en vrijdag druk in de weer met het bakken van 2500 (!) Turkse pizza’s. De opbrengst daarvan doneren ze aan de slachtoffers van de aardbeving die zowel Turkije als Syrië trof. “Solidariteit heeft geen kleur of nationaliteit. We doneren de helft van de opbrengst aan Turkije en de andere helft aan Syrië.”