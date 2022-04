TS Sounds heeft tijdens illegale rave verdwenen geluidsinstallatie terug: “Dankzij oproep in de krant”

Vorige week zaterdagnacht legde de politie een illegale raveparty stil in een vakantiehuis in Maldegem. De eigenaars hadden het vakantiehuis verhuurd voor een babyborrel. Wisten zij veel dat er in plaats van dertien borrelaars meer dan driehonderd feestvierders zouden opdagen. De ravage die ze na de illegale rave aantroffen was enorm. De ravers gingen ook aan de haal met een geluidsinstallatie van TS Sounds, maar die is nu plots terecht.

Medewerker

“Omdat ik ten einde raad was, heb ik contact opgenomen met de krant om een oproep te lanceren naar mensen die mogelijk iets gezien hadden of wisten waar mijn materiaal gebleven was”, vertelt Telly Senave. Tot zijn grote verbazing kreeg die oproep ook gehoor. “Plots kreeg ik deze week telefoon van één van de medewerkers van de organisator. Blijkbaar hadden ze alle materiaal op een veilige locatie gezet in Gent. Ik ben er direct omgereden. Buiten wat schade aan mijn statieven heb ik al mijn materiaal in goede conditie kunnen recupereren. De statieven hebben ze zelfs vergoed. Voor mij is de kous hiermee dan ook af. Ik ben ervan overtuigd dat de oproep in de krant het verschil gemaakt heeft. Waarvoor dank!”