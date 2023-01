Topdarter Mike De Decker gooit pijltjes tegen burgemeester in Ons Huis: “Een 180 zat er voor mij niet in”

EVERGEM Politie contro­leert 110 fietsers in Evergem en deelt gadgets uit aan wie in orde is

De lokale politie heeft in Evergem 110 fietsers gecontroleerd, onder andere op verlichting. Maar één iemand was niet de orde, de anderen keerden huiswaarts met een leuke gadget. “We zijn zeer tevreden met het resultaat van deze actie”, zegt commissaris John Van Acker. “We zien dat veel fietsers extra moeite doen om goed zichtbaar te zijn in deze donkere dagen. Bijvoorbeeld door fluohesjes te dragen.”

18 januari