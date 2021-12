Tien gezinnen wachten tijdens Sinterklaasweekend nog steeds op leefloon : “Leg zo’n kind maar eens uit dat de Sint pas op 7 december komt”

Sparen Maandspa­ren: rente en getrouw­heids­pre­mie zo'n zes keer hoger dan op klassieke spaarreke­ning

Maandsparen is een specifieke soort spaarrekening, met specifieke regels. Spaarders kunnen vaak maar een beperkt bedrag per maand storten, maar daar staat tegenover dat dit soort rekeningen een hoger rendement biedt dan de klassieke spaarboekjes. Is het dan voordelig om zo’n spaarrekening aan te maken? En bij welke bank kan je dan het best aan maandsparen doen? Spaargids.be dook in de cijfers.

