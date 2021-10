Tanktoerisme beleeft nieuwe hoogdagen: “Je wil toch geen dief zijn van je eigen portemonnee”

Gent Dak Groot Vleeshuis wordt eindelijk aangepakt: stellingen over gehele lengte van het gebouw

6 oktober Het noodlijdende Groot Vleeshuis wordt eindelijk opnieuw waterdicht gemaakt. Dat er problemen zijn met het historische gebouw, is al lang geweten. In april werd het Vleeshuis gesloten, omdat onderzoek van de balken aantoonde dat de veiligheid binnen niet meer gegarandeerd kon worden. Intussen is binnenin een metalen steunstructuur gezet, nu kan eindelijk het lekkende dak worden aangepakt.