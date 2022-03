Tanja en Magic Pub verkopen ‘buddy’s’ ten voordele van Oekraïne

Tanja zet zich wel vaker in voor het goede doel. In volle coronaperiode pakte ze samen met haar dochter Jade uit met een complimentenkar om mensen een hart onder de riem te steken in barre coronatijden. Dit keer springt ze in de bres voor de vluchtelingen in Oekraïne. “Ik knutsel handgemaakte buddy’s. Dat zijn leuke sleutelhangers van stevig paracord in de kleuren van de Oekraïense vlag.”