Dinsdag infomarkt over herinrich­ting Langendam

Het lokaal bestuur van Evergem wil in Sleidinge de straat Langendam grondig aanpakken. Er wordt riolering aangelegd en langs beide kanten van de straat komt er een fietspad. De plannen worden dinsdag 5 september voorgesteld in Café Matheus in Sleidinge-Dorp.