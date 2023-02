Sportdienst lanceert nieuwe beweegroute in Vogelzangwijk

Het is reeds het derde initiatief van de sportdienst om inwoners van Zelzate aan te zetten om dagelijks 10.000 stappen per dag te zetten. In het kader van hetzelfde project verschenen er in het straatbeeld al wegwijzers met het aantal stappen naar verschillende plaatsen in Zelzate. Voor kinderen tussen 3 en 8 jaar werd er een multimove beweegroute uitgewerkt in het park Opgevuld kanaal en rond het Hoogbouwplein.