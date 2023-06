Sportdienst en Saamo Zelzate organiseren tweedehandsverkoop

met video Mensen van Sluis­kil-Oost praten nu nog over de overkant

Wonen met een cokesfabriek in je achtertuin. Hoopjes Sluiskillenaren die dierbare herinneringen hebben aan hun jeugd in Sluiskil-Oost, een wijk die niet meer bestaat. Op foto’s in Museum Sluiskil leeft de wijk voort.