Sportcomplex Armand Seghers, Tien Gemeten of gewoon Zelzate-Zuid? Gemeente zoekt nieuwe naam voor sportcomplex

EERSTE KLASSE C Late treffer van topschut­ter Peric helpt Terneuzen­se Boys aan derbyzege op tien man van SVOD’22

Terneuzense Boys heeft de Zeeuwse derby in de eerste klasse C gewonnen. De Zeeuws-Vlamingen waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor SVOD’22 dankzij een late treffer van topschutter Miroslav Peric.