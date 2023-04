Speelplein D'Maxz zoekt animatoren

MET VIDEO Zó schattig! Eendje Alfred broedt op een bed violen op een balkon in Terneuzen

Alfred, dat is me er eentje hoor. Ze had haar eieren overal in de Terneuzense wijk Othene kunnen uitbroeden. Maar er ging volgens haar niets boven een bak met viooltjes op het balkon van Karin de Laat-Peeters.