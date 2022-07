Speelplein D'Maxz maakt zich op voor de zomer

Na 2,5 jaar coronaleed is speelplein D’Maxz weer volledig operationeel. De gemeente deed dit jaar zelfs enkele nieuwe investeringen voor de versterking van het aanbod en een betere omkadering van de monitoren en jongeren. “Dit jaar werken we met twee groepsmonitoren en twee hoofdanimatoren, telkens met ondersteuning van jeugdopbouwwerk, jeugddienst en SAAMO om alle kinderen en jongeren een leuke speelpleinzomer te bezorgen", zegt schepen van Jeugd Steven De Vuyst (PVDA).

De speelpleinwerking gaat door op de site van de gemeentelijke basisschool De Krekel. Daar zijn er voor de kinderen heel wat speelmogelijkheden, maar ook heel wat schaduwplekken. “Met het warme weer is dat toch niet onbelangrijk”, zegt hoofdmonitor Shirley De Meyer. “Deze week plannen we ook meer spelletjes met water zoals werpen met waterballonnen of onze Slip & Slide met veel water en zeep op een folie. Tot slot hebben we extra zonnecrème is huis gehaald en voorzien we de mogelijkheid om met groepjes naar het zwembad te gaan.”