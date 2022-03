Spectaculaire beelden: ontploffen Middensluis tot ver buiten Terneuzen hoorbaar

Het zogenaamde ‘ploffen’ van de Middensluis in het Terneuzense sluizencomplex was in de wijde omgeving rond Terneuzen goed voelbaar. Nochtans was vooraf gecommuniceerd dat er de omgeving zo goed als niks van de ontploffing zou merken. Dat pakte evenwel anders uit. De knal ging gepaard met een doffe knal die tot ver buiten Terneuzen te horen was. Op videobeelden is ook te zien hoe meerdere brokstukken door de vlucht vlogen. De brokstukken van de Middensluis zullen gebruikt worden als onderlaag voor wegen. Half april ploft de andere helft van de sluis. Daarna kan gestart worden met de bouw van de nieuwe zeesluis.