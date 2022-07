Sint-Stevensstraat is zwaar vrachtverkeer moe en die nieuwe weg komt er maar niet: “Straat te smal voor vrachtwagens”

De Sint-Stevenstraat ligt gewrongen tussen de kmo-zone aan de Karnemelkstraat en de drukke Tractaatweg die aansluit op de R4. Al jaren klagen buurtbewoners over het feit dat het smalle straatje de enige ontsluitingsweg is voor de twee kmo-zones in hun buurt. Daardoor moet al het werkverkeer van ’s ochtends vroeg door hun straat. Buurtbewoner Luc Poittier heeft er dan ook genoeg van. “Hier een eind verder is het laatste stukje van de straat, dat is maar vijf meter breed dus als er daar een vrachtwagen komt van de Tractaatweg dan moeten wij hier wachten zodanig dat die kunnen passeren, want twee vrachtwagens kunnen niet passeren, als je dat doet dan is het op gevaar van eigen leven eigenlijk”.