Sint-Laurens steken handen uit de mouwen voor Warmste Week

Het thema van de Warmste Week dit jaar is kansarmoede. Maar liefst 1 op de 8 Vlamingen wordt geboren in kansarmoede. “Ook op onze school komt het voor”, zegt leerkracht STEM, Lowie Vanlerberghe. “Daarom heb ik een actie op poten gezet waarbij we speciale Warmste Week-vlammetjes maken in metaal die vervolgens licht geven aan de hand van een LED-lampje”. Leerkracht godsdienst Dante Matthys probeert dan weer om zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen aan het breien te zetten. “We maken kleine sjaaltjes die we vervolgens bevestigen aan een sleutelhanger. Zo willen we een duidelijk signaal geven dat we niemand in de kou laten staan”