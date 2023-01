Sigrid De Ridder (43) vervangt Kurt Van Weynsberghe als ‘onafhankelijk gemeenteraadslid’ in Vooruit-fractie

De Ridder werd in 2018 verkozen voor Open VLD, maar trad twee jaar geleden toe tot Vooruit. “Vier jaar geleden verliet ik bijzonder teleurgesteld het politieke toneel. Op die woelige politieke jaren kijk ik niet graag terug. Net als mijn voorganger verliet ik Open VLD, al ben ik het politieke reilen en zeilen in Zelzate altijd blijven volgen. Ik heb nu voor Vooruit gekozen omdat zij er zijn voor iedereen die elke dag keihard zijn best doet om vooruit te gaan in het leven. Ik voel dat er vandaag op een respectvolle en volwassen manier aan politiek gedaan wordt in onze gemeente en ben blij vanaf nu ook zelf mijn steentje te kunnen bijdragen.Vooruit heeft lef en pakt de uitdagingen van vandaag aan, zoekt altijd constructief naar nieuwe oplossingen en bouwt aan onze gemeente. Laat dat nu eens helemaal zijn wat ik ook wil. De Zelzatenaar kan op mij rekenen”