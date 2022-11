Schepen en burgemeester lopen voormiddag mee achter de vuilkar: “Wat zouden we zonder hen doen?”

Burgmeester ging op pad met Wesley en Michael voor de ophaalronde GFT. De Vuyst hielp Tom en Joeri en handje met de ophaling van PMD. Voor De Vuyst was het de tweede keer dat hij de werkmannen van IVM vervoegde. “Ik 2019 liep hielp ik al eens met het ophalen van PDM. Ik vind het belangrijk dat om als volksvertegenwoordiger hen een hart onder de riem te steken. Wat zouden we zonder onze afvalteams doen? Het was een leuke, maar tegelijk ook lastige ervaring. Je zou het misschien niet denken, maar zij leggen per dag een afstand van 10 kilometer af, terwijl ze sjouwen met zware zakken. Ongeduldige chauffeurs mogen daar in het vervolg gerust wat meer rekening mee houden. Het werk dat vuilnismannen verzetten, is ten onrechte ondergewaardeerd.”