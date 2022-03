Saharazand zorgt ook tijdens weekend voor files bij carwash

De carwashcentra deden de afgelopen dagen gouden zaken. Ook tijdens het weekend was het nog opvallend druk aan de carwash en dat had nog steeds alles te maken met de wolk Saharazand die de afgelopen dagen over ons land trok. In Zelzate was het een gans weekend rijtje schuiven aan de carwash in het Rosteynepark. De uitbaters deden er gouden zaken. “Niet iedereen kan in de week naar de carwash. Daarom dat velen op zaterdag komen”, klonk het. Dat zorgde al ’s ochtends om 9 uur voor een file die er ook in de namiddag nog stond. De chauffeurs in de rij maalden er meestal niet om. “Bij de frituur moet je op vrijdagavond ook aanschuiven. Bovendien wordt aangeraden het zand er zelf niet af te wrijven omdat je dan lelijke krassen kan krijgen. Vandaar dat de carwash dan de ideale oplossing is.”