Saamo organiseert DJ- en techniekworkshops: “Een job in de muziekwereld spreekt heel veel jongeren aan”

DJ Telly vind je normaal achter de draaitafel van het betere ambiancefeestje, zaterdag gaf hij in de gebouwen van de jeugddienst les geluidstechniek aan geïnteresseerde jongeren vanaf 16 jaar. “Met deze lessen probeer ik jongeren warm te maken voor het vak”, zegt Telly. “Het is echt heel erg leuk om te doen. Jongeren zijn vaak met muziek bezig, maar weten niet altijd hoe alles in elkaar zit. Hier krijgen ze de kans dat te leren, van a tot z. ’t Is te zeggen: we geven hen een kijkje in de wereld van de geluidstechniek, de lichttechniek en als kers op de taart komen er nog een aantal DJ’s langs om hen de kneepjes van het DJ’en aan te leren.”