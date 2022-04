Russische consul die beloofde graf van bouwheer Klein Rusland te helpen restaureren uit land gezet op verdenking van spionage: “Verder dan een mail is dossier nooit geraakt”

Zelzate Internatio­naal straat­kunst­col­lec­tief eert Eddy Wally met muurteke­ning: “Geweldig schoon mysterie!”

Zelzate heeft zijn eigen ‘Banksy’, ’t is te zeggen: zijn eigen ‘Kamp Seedorf’. Het Nederlandse straatkunstcollectief, dat net als Banksy graag anoniem blijft, eert de Voice of Europe met een eigen muurtekening op de hoek van de Kanaalstraat en de Grote Markt. In Zelzate wordt geweldig enthousiast gereageerd, dochter Marina Wally kan niet wachten om het te gaan bekijken.

